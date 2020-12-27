Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek
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Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

27.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 27.12.2020 09:57
Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 25 puan topladı.

Son 2 haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü yenen Beşiktaş, zirve yarışına da ortak oldu.

Demir Grup Sivasspor ise 4'er galibiyet ve yenilginin yanı sıra 5 beraberlik sonunda 17 puan topladı.

Evinde son 4 maçı kazandı

Evindeki lig maçlarına kötü başlayan Beşiktaş, son 4 karşılaşmayı kazanmayı bildi.

Kendi sahasındaki ilk maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen siyah-beyazlı takım; Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.

4 eksik

Beşiktaş'ta yarınki karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Annesinin vefatı nedeniyle yarın Kamerun'a gidecek Vincent Aboubakar, Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayacak.

Sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Josef de Souza da yarınki mücadelede oynayamayacak.

Sakatlıkları henüz geçmeyen Gökhan Töre ile Adem Ljajic de takımlarını yalnız bırakacak.

Utku Yuvakuran kadroda yer alabilecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina sürecini tamamlayan kaleci Utku Yuvakuran, karşılaşma için kadroda yer alabilecek.

Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart sonrası kalede görev alan Utku, karantina süreci nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü lig maçlarıyla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasında forma giyememişti.

Mensah ve Vida sınırda

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde de aynı durumu yaşarsa 16. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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