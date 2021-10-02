Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2 Ekim Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçı hakemi kim? - Haberler
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Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2 Ekim Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçı hakemi kim?

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Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2 Ekim Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçı hakemi kim?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Süper Lig karşılaşmalarından birisi Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçıdır. Peki Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler? Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maç saat kaçta başlıyor? İşte bilgiler...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Türkiye Süper Lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ve yarın ligde 8. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçıdır. Peki Süper lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçı 2 Ekim Cumartesi günü (bugün) saat 19:00 'da başlayacaktır.

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçı Beinsports üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Maç, İstanbul'da oynanacak.

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

ALİ SAYGIN ÖGEL(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

YASİN KOL(Dördüncü Hakem)

AYTEKİN DURMAZ(Gözlemci)

UĞUR KÖLEMEN(Temsilci)

MEHMET YAVUZ(Temsilci)

SADETTİN DAĞ(Temsilci)

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Haber: Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2 Ekim Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçı hakemi kim? - Haberler
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