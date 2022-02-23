Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık iki saat sürdü.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde ısınma koşularıyla başlayan antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title