Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık iki saat sürdü.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde ısınma koşularıyla başlayan antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.