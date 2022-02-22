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Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanın bir bölümünde salonda çalışan Beşiktaşlı oyuncular, sahada minyatür kale ve çift kale maç yaparak antrenmanı noktaladı.

Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da izlediği antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Siyah-beyazlı ekip Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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