Beşiktaş, Demba Ba'ya 1+1 Yıllık Sözleşme Teklifinde Bulunacak

Cenk Tosun'un gidişinden sonra hücum hattı eleştiri oklarının hedefi olan ve son dönemde Alvaro Negredo ile Vagner Love'a sezon sonu neşter vurulacağı belirtilen Beşiktaş'ta Demba Ba ismi gittikçe netlik kazanıyor.

Ligdeki son maçta Göztepeli taraftarların tepki gösterdiği 32 yaşındaki golcünün sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayı talep eden yönetime henüz olumlu cevap vermemesi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

1+1 YILLIK TEKLİF GELİYOR

Beşiktaş idarecilerin de Senegalli forvet ile sezon sonu oyuncu masaya oturup 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

Yönetimin ayrıca Ba haricinde Larin'i de takımda tutarak kiralama yoluyla eksta bir üçüncü forvet alabileceği dile getirildi.