Beşiktaş, Demba Ba'ya 1+1 Yıllık Sözleşme Teklifinde Bulunacak
Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Göztepeli taraftarların protesto ettiği Demba Ba'ya 1+1 yıllık teklifte bulunacak.
Cenk Tosun'un gidişinden sonra hücum hattı eleştiri oklarının hedefi olan ve son dönemde Alvaro Negredo ile Vagner Love'a sezon sonu neşter vurulacağı belirtilen Beşiktaş'ta Demba Ba ismi gittikçe netlik kazanıyor.
Ligdeki son maçta Göztepeli taraftarların tepki gösterdiği 32 yaşındaki golcünün sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayı talep eden yönetime henüz olumlu cevap vermemesi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
1+1 YILLIK TEKLİF GELİYOR
Beşiktaş idarecilerin de Senegalli forvet ile sezon sonu oyuncu masaya oturup 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi.
Yönetimin ayrıca Ba haricinde Larin'i de takımda tutarak kiralama yoluyla eksta bir üçüncü forvet alabileceği dile getirildi.
YORUMLAR (4)
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şaşırmadım ..tff ne iş yapar...adam bile bile golü atmadı neden ????o gün kovulmalıydı bu adam.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BJK GÖZTEPE MAÇINDA BELLİ DEĞİLMİYDİ? TÜRK FUTBOLUNU NE HALE GETİRDİLER. YAZIKLAR OLSUN. AÇIK ALENI YAPILAN BU TİP HATIR ŞİKELERİ İNCELEMEYE ALINMALI. CEZALARI AĞIR OLMALI.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Ba''a gel bostana gelll vayy vayy vayy vayy vayy vyayyyyy :)Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Efendi Beşiktaş. Yaptı yapacağını.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır