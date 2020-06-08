BEŞİKTAŞ'DA SAHİLE AKIN ETTİLER
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BEŞİKTAŞ'DA SAHİLE AKIN ETTİLER

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanmadığı İstanbul'da vatandaşlar akşam saatlerinde Bebek Sahili'ne akın etti.

BEŞİKTAŞ'DA SAHİLE AKIN ETTİLER
08.06.2020 00:28 | Son Güncelleme: 08.06.2020 00:28
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanmadığı İstanbul'da vatandaşlar akşam saatlerinde Bebek Sahili'ne akın etti.

 İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanmamasını fırsat bilen vatandaşlar akşam saatlerinde Beşiktaş Bebek Sahili'ne akın etti. Havanında akşam saatlerinde serinlemesiyle birlikte sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken vatandaşların maske de takmadıkları görüldü. Sahilin vatandaşların akınına uğraması nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu da oluştu. Bölgede trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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