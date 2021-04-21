Beşiktaş'da çift katlı halk otobüsü tünel içerisinde bariyerlere ok gibi saplandı
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Beşiktaş'da çift katlı halk otobüsü tünel içerisinde bariyerlere ok gibi saplandı

Beşiktaş'da çift katlı halk otobüsü tünel içerisinde bariyerlere ok gibi saplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beşiktaş'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı halk otobüsü tünelde içerisinde bariyerlere çarptı.

Beşiktaş'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı halk otobüsü tünelde içerisinde bariyerlere çarptı. Bariyerler otobüse ok gibi saplanırken, şoför bir süre bu şekilde ilerledikten sonra durdu. Kaza da bir yolcu hayatını kaybederken, bir kişide yaralandı.

Beşiktaş Balmumcu'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı halk otobüsü tünelde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler otobüse ok gibi saplandı. Bir süre bu şekilde ilerleyen otobüs şoförü tünel den çıktıktan sonra yolun sağında durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ederken, otobüste bulunan bir yolcunun yaralandığı bir yolcunun da hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Beşiktaş'da çift katlı halk otobüsü tünel içerisinde bariyerlere ok gibi saplandı
Beşiktaş'da çift katlı halk otobüsü tünel içerisinde bariyerlere ok gibi saplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çift katlı halk otobüsü tünel içerisinde bariyerlere ok gibi saplandı
Çift katlı halk otobüsü tünel içerisinde bariyerlere ok gibi saplandı
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