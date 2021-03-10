Beşiktaş, çift kalede taktik çalıştı
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Beşiktaş, çift kalede taktik çalıştı

10.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:21
Beşiktaş, çift kalede taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 30. haftasında cuma günü Başakşehir'e konuk olacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçından sonra yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, M. Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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