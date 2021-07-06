Beşiktaş çift idmanla hazırlıklarına devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş çift idmanla hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş çift idmanla hazırlıklarına devam etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, sabah sağanak altında yaklaşık 1.5 saat süren idmanda yarım sahada kontrol pas çalışması ve kondisyon koşuları gerçekleştirdi.

Akşamki idman da yine sağanak yağış altında 1.5 saate yakın sürdü. İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ile Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ da idmanın bir bölümünü izledi.Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, minik kale maç ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada üç takımla yapılan turnuva maçları ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.


Beşiktaş çift idmanla hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş çift idmanla hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş çift idmanla hazırlıklarına devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı
Beşiktaş'ta Atiba, Gökhan Töre, Necip ve Utku Yuvakuran'ın mukavelesi uzatıldı
Beşiktaş'ta Atiba, Gökhan Töre, Necip ve Utku Yuvakuran'ın mukavelesi uzatıldı
Beşiktaş, 4 futbolcusu ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş, 4 futbolcusu ile sözleşme yeniledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Ali Koç Erol Bulut Salih Uçan Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş çift idmanla hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 22:45:44. #1.15#

title