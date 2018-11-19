Beşiktaş, Chicharito ile Resmi Temaslara Başlıyor!

Ara transfer döneminde hücum hattını yeni bir isimle güçlendirmek için düğmeye basan Beşiktaş, ilk olarak İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın yıldızı Chicharito Hernandez için çalışmalara başlamıştı.

Meksikalı futbolcu için Ada temsilcisiyle menacerler aracılığıyla ilk teması kuran ve satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunan Kara Kartal'a, olumlu geri dönüş yapılmıştı. Bu gelişmenin sonrasında yönetim, resmi temaslar için harekete geçecek.

İki kulüp yetkililerinin şartları konuşmak için ortak bir toplantı günü belirlediği ve zirvenin gelecek ay yapılacağı kaydedildi.

Yeni maceraya hazır

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, görüşmeleri yakından takip ettiği ve bizzat Londra'ya giderek transfere son şeklini vereceği öğrenildi.

West Ham United'la 2020 yılına kadar kontratı bulunan Chicharito Hernandez, bu sezon 10 karşılaşmaya çıkıp 2 gollük performans sergilemişti.

Takımda Marko Arnautovic'in gerisinde kalan Chicharito'nun, daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş macerasına hazır olduğu bildirildi.

(Fanatik)