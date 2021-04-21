Beşiktaş cepten yiyor
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Beşiktaş cepten yiyor

Beşiktaş cepten yiyor
Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ - Haberler | Spor

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nden sonra Demir Grup Sivasspor'la da berabere kalarak son iki maçta 4 puan kaybetti.

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nden sonra Demir Grup Sivasspor'la da berabere kalarak son iki maçta 4 puan kaybetti.İki hafta öncesine kadar takipçileri Fenerbahçe ve Galatasaray'la ciddi bir puan farkına sahip olan siyah beyazlılar, iki maçta berabere kalmasına ve adeta cepten yemesine rağmen 36'ncı haftayı da lider kapatacak. Beşiktaş, haftayı BAY geçen Fenerbahçe ile puan farkını 3 yaparken, Galatasaray ile oluşacak yeni puan farkı bu akşamki Galatasaray - Trabzonspor maçından sonra netleşecek. Galatasaray kazanırsa 4, berabere kalırsa 6, yenilirse 7 puan fark olacak.SONRAKİ HAFTALAR İÇİN OLASILIKLAR Beşiktaş her ne kadar 2 maçta 4 puan kaybetmiş olsa da ligin lideri konumunda ve ikili averajlarda da üstün durumda.Fenerbahçe'ye karşı 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ı da ilk yarıda yenmişti. 40'ıncı haftada Seyrantepe'de Beşiktaş'ın alacağı puanlar averajın kendisinde kalmasını sağlayacak.Şu anda Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı geçebilmesi için Siyah beyazlıların en az 4 puan kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin de aynı şekilde maçlarını kazanması gerekli. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı geçebilmesi için de önce Trabzonspor'u yenip puan farkını 4'e düşürmesi, sonra da Beşiktaş'ın en az 5 puan kaybetmesini beklemesi gerekecek. Bu arada Galatasaray, 40'ıncı haftada Beşiktaş ile kendi sahasında oynayacağı için, mevcut puan durumunda kendisine +3 yazarak psikolojik etki de yapmaya çalışıyor.6 MAÇTA SADECE 2 GALİBİYETSiyah beyazlılar ligde oynadığı son 6 maçtan sadece 2 galibiyet çıkartırken, 3 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldı.24 ve 30'uncu haftalar arasında oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 31'inci haftada Fenerbahçe derbisinin son dakikasında yedikleri beraberlik golüyle düşüşe geçmeye başladı. Peşinden Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Siyah beyazlılar, art arda gelen Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetleriyle toparlanmaya başlasa da, bu kez üst üste Ankaragücü ve Sivasspor ile berabere kaldı. Beşiktaş bu 6 maçlık periyotta 9 puan kaybederken 9 gol atıp, 6 gol de yedi.SERGEN YALÇIN DÜŞÜŞE ÇARE ARIYORBu sezonun en iyi futbol oynayan takımı olarak gösterilen Beşiktaş, 4-2 yendiği Erzurumspor maçı dahil, Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında normal futbolunun oldukça uzağındaydı.Maçların çok büyük bölümünde oyunu rakip yarı sahaya yıkan ve adeta ceza sahasının etrafını ablukaya alan Siyah beyazlılar, son maçlarda birbirinden kopuk ve gol pozisyonuna çok zor giren bir takım haline geldi. Hiç şüphesiz Aboubakar'ın ve Cenk Tosun'un sakatlanması, takımın bütün planlarını sekteye uğratan etken oldu. Halihazırda dar bir kadro ile oynayan Sergen Yalçın'ın elinde Larin'den başka santrfor bulunmazken, ilginç bir şekilde de Kanadalı futbolcu santrfor oynadığı zaman performans düşüklüğü yaşıyor. Bunların üstüne yedekten giren N'Koudou, Mensah, Gökhan Töre, Ljajic ve bu maçta 10 numarada oynayan Dorukhan'ın beklenen katkıyı yapmaması, Sergen Yalçın'ın elini kolunu bağlayan faktörler oldu.

Şu anda Beşiktaş için en önemli konu Aboubakar'dan gelecek MR sonuçları. Kamerunlu futbolcunun sakatlığının daha da ciddi olması durumunda Sergen Yalçın, mevcut kadrodan yeni alternatifler üretmeye çalışacak.


- İstanbul
Beşiktaş cepten yiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

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