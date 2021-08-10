Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı idmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı idmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından küçük oyunların yer aldığı çalışmaların ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. İdman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ da antrenmanı izledi.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, resmen Beşiktaş'ta
Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Chelsea forması giyen Michy Batshuayi'yi renklerine bağlamak için harekete geçti
Beşiktaş, Chelsea forması giyen Michy Batshuayi'yi renklerine bağlamak için harekete geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Tuğba Özay Aleyna Tilki Süreyya Yalçın
Spor Caner Erkin Merve Çoban Lionel Messi Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 20:59:07. #1.16#

title