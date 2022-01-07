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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti.

U-19 Akademi Takımı'nın yardımcı antrenörü Serdar Topraktepe'nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı programlar uygulandı. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.Siyah beyazlılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Trabzon'a ardından karayolu ile Rize'ye giderek kampa girecek.


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