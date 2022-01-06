Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman, dinlenme çalışmasıydı. Futbolcular, salon çalışmasıyla günü tamamladı.Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.