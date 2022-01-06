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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman, dinlenme çalışmasıydı. Futbolcular, salon çalışmasıyla günü tamamladı.Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.


Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

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