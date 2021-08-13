Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ardından

Süper Lig'in 2021-2022 sezonu açılış maçında Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, takımdaki eksiklere rağmen iyi oynadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonu açılış maçında Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, takımdaki eksiklere rağmen iyi oynadıklarını söyledi.

Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Uygun, galibiyetinden dolayı Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerine başladı.

Beşiktaş'ın önemli oyuncularını kadrosunda tuttuğunu ve iyi takviyeler yaptığını belirten Uygun, "Beşiktaş transferde gücüne güç kattı. Bireysel hatalar yaptık, genç oyuncularımız vardı. 18 futbolcumuz takımdan ayrıldı, yerine 9 kardeşimiz geldi. Biraz zamana ihtiyacımız var. Bireysel hatalar dışında iyi performans gösterdik. Remy'nin çıkmasıyla değişik bir taktiğe gitmek zorunda kaldık. Futbolcularıma mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni transferlerle daha iyi bir Rizespor'u sevenlerimize izleteceğiz." diye konuştu.

Pozisyon anlamında eksiklikleri bulunduğunu ve transfer çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Uygun, şöyle devan etti:

"Özellikle kenar forvet, kenar adamları anlamında görüşmelerimize devam ediyoruz. Başkanımız 4 transfer daha yapacak. Kadro yapısını tamamlamamız gerekiyor. Lig uzun maraton. Alternatifli takım kurmak adına gecelerini gündüzlerine katarak transfer yapmaya çalışıyorlar. Caner Erkin çok kaliteli, milli takımımızda yıllarca sol bek oynamış bir kardeşimiz. Biz takımımızda görmek isteriz. Yurt dışından teklifler var ve onlarla da konuşuyor. Ben transferle ilgili konulara girmiyorum. Caner'in benim bildiğim kadarıyla görüşmeleri başladı."

Yeni bir takım olduklarını ancak buna rağmen zaman zaman ortaya koydukları oyun mantalitesini beğendiğini aktaran Uygun, "Ben de 18 futbolcunun gitmesini istemem. Rizespor'un tarihinde böyle bir şey olmadı. Federasyonun ne karar vereceğini bilmiyorduk. Bu bilinmezlikte bir takım kurgusu oluşturmaya çalıştık. Aynı futbolcu için 25 menajerden tarafıma telefon geldiğini biliyorum. Biz yeni bir takım kurduk, yeni mücadele içindeyiz. Rizespor taraftarından isteğim, biraz sabır. Türkiye'nin yarası bu. Scout yok, takımların altyapısı yok. Sistem suçlu, hoca suçlu değil. Maalesef sistemi değiştiremiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür