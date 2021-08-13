Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçından notlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçından notlar

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçından notlar
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, de Souza, Ghezzal, Hutchinson, Salih Uçan, N'Koudou ve Kenan Karaman ilk 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Larin, Necip Uysal, Ljajic, Serdar Saatçı ve Güven Yalçın ise yedek soyundu.

Salih Uçan ve Kenan Karaman ilk 11'de

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Salih Uçan ve Kenan Karaman, Çaykur Rizespor müsabakasına ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlılarda bir diğer yeni transfer Mehmet Topal ise karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.

Ghezzal tek antrenmanla başladı

Beşiktaş'ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, Çaykur Rizespor karşılaşmasına takımla tek antrenman yapmasına karşın ilk 11'de başladı.

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve transfer döneminde tekrar kadroya katılması için büyük uğraş verilen Ghezzal, takımıyla sadece dün antrenmana katılmıştı.

Ghezzal, buna rağmen Sergen Yalçın tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü.

Yaklaşık 1,5 sene sonra Süper Lig'de taraftarlı ilk maç

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada, yaklaşık 1,5 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez taraftarlar tribünde yerini aldı.

Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle Süper Lig'de son taraftarlı maç 2020 yılının Mart ayında yapılmıştı.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, futbolcularını "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratlarıyla karşıladı.

Taraftarlar ayrıca, karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırdı.

Sergen Yalçın tribünleri selamladı

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde taraftarları selamladı.

Yalçın'ın sahaya çıkmasıyla tribünlerden tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterileri yapılırken, deneyimli teknik adam da siyah-beyazlı taraftarları alkışladı.

Selde hayatını kaybedenler unutulmadı

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı öncesi, Karadeniz'de yaşanan sellerde hayatını kaybedenler unutulmadı.

Son günlerde yaşanan yoğun yağış nedeniyle bazı şehirlerde yaşanan can kayıpları sebebiyle maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba için vefatının 7. yıl dönümü nedeniyle tezahüratlar yaptı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Taraftarlar uzun bir aranın ardından takımlarına kavuştu! Tribünlerdeki renkli anlar objektiflere yansıdı
Taraftarlar uzun bir aranın ardından takımlarına kavuştu! Tribünlerdeki renkli anlar objektiflere yansıdı
Sezonun ilk düdüğü çaldı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı başladı
Sezonun ilk düdüğü çaldı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı başladı
Süper Lig'de ilk düdük bu akşam Beşiktaş-Rize maçında çalacak! Görev alacak hakem ekibi belli oldu
Süper Lig'de ilk düdük bu akşam Beşiktaş-Rize maçında çalacak! Görev alacak hakem ekibi belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Tanju Özcan Mehmet Şimşek Mustafa Destici
Magazin Kibariye Haluk Levent Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Caner Erkin Fatih Terim Lionel Messi Alex Teixeira Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçından notlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 20:40:32. #1.16#

title