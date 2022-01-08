Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik sorumlu Önder Karaveli'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle akademi antrenörlerinden Halim Okta yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile başlayan idmanda futbolcular daha sonra pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları üzerinde durdu.

Antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Çaykur Rizespor karşılaşması için bu akşam özel uçakla Trabzon'a gidecek Beşiktaş, daha sonra karayolu ile Rize'ye geçerek kampa girecek.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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