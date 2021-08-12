Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır
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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, yeniden anlaşmaya varılan Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal da katıldı.

Isınma bölümünün ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapılan idman, taktik programın yer aldığı uygulamalar ve tam sahada yapılan taktik maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında yarın oynanacak 2021-2022 sezonu açılış maçı saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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