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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında 9 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında 9 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saate sürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli'nin yokluğunda antrenmanı 19 Yaş Altı Takımı Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe yönetti.

Koşuların ardından çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, dar alan idmanı sonrası taktik antrenman gerçekleştirdi. Futbolcular yarı sahada oynanan taktik maç sonrası şut çalışması yaptı.

Beşiktaş hazırlıklarını yarın öğlen yapacağı idmanla tamamlayarak Rize'ye gidecek.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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