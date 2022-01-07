Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında 9 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında 9 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saate sürdü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli'nin yokluğunda antrenmanı 19 Yaş Altı Takımı Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe yönetti.
Koşuların ardından çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, dar alan idmanı sonrası taktik antrenman gerçekleştirdi. Futbolcular yarı sahada oynanan taktik maç sonrası şut çalışması yaptı.
Beşiktaş hazırlıklarını yarın öğlen yapacağı idmanla tamamlayarak Rize'ye gidecek.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri