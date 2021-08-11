Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı çalışmayla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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