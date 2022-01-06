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Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman, dinlenme çalışmasıydı. Futbolcular, salon çalışmasıyla günü tamamladı. Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

(İHA)

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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