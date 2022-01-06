Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların dinlenmeye yönelik çalışma yaptığı belirtildi.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor müsabakası hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Kupa canavarı Beşiktaş! Penaltılara giden finalde Antalyaspor'u mağlup eden Kara Kartal, Süper Kupa'yı 9. kez müzesine götürdü
Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak...
Bu gol nasıl kaçar! Kenan Karaman Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurttu
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri