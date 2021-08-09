Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından kondisyon koşuları, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde yapılan turnuva maçları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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