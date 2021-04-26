Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile 28 Nisan Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile 28 Nisan Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyen futbolcular, yenileme çalışmasıyla günü tamamlarken, diğer oyuncular ısınma koşuları sonrası ayak tenisi oynadı.

Siyah-beyazlı ekip yarın öğlen yapacağı idmanın ardından Trabzon'a gidecek. Beşiktaş kafilesi, kara yoluyla Rize'ye geçerek kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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