Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile 13 Ocak Çarşamba günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Atakaş Hatayspor maçında görev alan oyuncular, sahadaki yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan