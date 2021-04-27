Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında
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Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında

Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında
Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ - Haberler | Spor

Süper Ligin lideri Beşiktaş, 38'inci hafta karşılaşmasında deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak.

Süper Ligin lideri Beşiktaş, 38'inci hafta karşılaşmasında deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Yarın akşam Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20: 30'da başlayacak ve Abdülkadir Bitigen tarafından yönetilecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Mustafa Savranlar yaparken; Kadir Sağlam dördüncü hakem olacak.75 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 3, Galatasaray'ın 6 puan önünde lider durumda bulunan Beşiktaş'a, şampiyonluk için kalan maçlarda 4 galibiyet yetiyor. Siyah beyazlılar Çaykur Rize deplasmanından 3 puanla dönerek son 4 haftaya hem lider, hem de psikolojik üstünlükle girmek istiyor.Bu sezon genel olarak düşme hattının hemen üzerinde  bir performans sergileyen Çaykur Rizespor, sıralama ve puan olarak düşme tehlikesini yaşamadı. Bülent Uygun'un teknik direktörlüğe gelmesinden sonra oyun olarak daha golcü bir kimliğe bürünen yeşil beyazlılar, Uygun'la beraber 7 maçta 14 gol atarak gol ortalamasını 1.1'den 1.75'e yükseltti. ?ATIBA İYİLEŞTİ LARİN DE MAÇ KADROSUNDA7 eksikle ve santrforsuz Kayserispor maçına çıkan Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısına kısmen daha tam bir kadro ile çıkacak. Cezası biten Welinton ile sakatlığı geçen Atiba takıma döndü. Yıldız oyuncu yarın ilk 11'de maça başlayacak. Beşiktaşlıların merakla beklediği sakat santraforların durumunda ise Larin haricinde değişiklik bulunmuyor. Aboubakar'ın kesin olmayacağı bilinirken, Larin'den gelecek haberi bekleyen siyah beyazlılara, Kanadalı oyuncudan iyi haber geldi. Yıldız oyuncu Rize maçının kadrosuna alındı ancak Larin'in 11'de oynayıp oynamayacağına maç saati karar verileceği belirtildi.SAĞ BEKTE DORUKHAN OYNAYACAKBeşiktaş'ta Cenk Tosun, Hasic, Oğuzhan ve Aboubakar'ın sakatlığı bulunurken, Rosier ve Necip sarı kart cezalısı durumunda. Teknik direktör Sergen Yalçın, Rosier'in yokluğunda genelde Necip'i sağ bekte oynatırken, 2 oyuncunun birden cezalı olmasıyla Dorukhan'ın mecburen sağ bekte oynaması bekleniyor. Welinton'un dönmesiyle stoper ikilisini yine Vida-Welinton'dan oluşturacak olan tecrübeli teknik adamın, sol bek tercihinin ise N'Sakala olması bekleniyor. Orta sahada Josef, onun önünde Ghezzal-Atiba-Ljajic-N'Koudou'yu oynatacak olan Yalçın, santraforda maç saatinde Larin iyi olmazsa Gökhan Töre'ye şans verecek.Beşiktaş'ın, Çaykur Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Ersin - Dorukhan-Vida-Welinton-N'Sakala-Josef-Ghezzal-Atiba-Ljajic-N'Koudou-Gökhan Töre (Larin)"SARI KART CEZA SINIRINDA 3 FUTBOLCU VAR

Siyah beyazlı takımda Çaykur Rizespor maçı öncesinde Atiba, Dorukhan ve Larin 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Bu 3 futbolcu Çaykur Rizespor maçında sarı kart görmeleri durumunda hafta sonunda Vodafone Park'ta oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçında yer alamayacak.


- İyileşti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

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