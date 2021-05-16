Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi! (Ek görüntü)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi! (Ek görüntü)

İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Haberler | Spor

- Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi!

- Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi!

İSTANBUL - Beşiktaş, İzmir deplasmanında şampiyonluğunu kazanmasının ardından semtte taraftarlar sokaklara indi. Siyah-beyazlı taraftarlar, sokağa çıkma yasağına rağmen Çarşı'da meşalelerle kutlamalar yaptı.

İzmir deplasmanında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'in 2020-2021 Sezonu şampiyonu oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen, siyah-beyazlı taraftarlar şampiyonluk kutlaması için sokaklara indi. Beşiktaş Çarşı'da yüzlerce taraftar, meşalelerle kutlamalar yaptı.

Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi! (Ek görüntü)
Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi! (Ek görüntü)
Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi! (Ek görüntü)
Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi! (Ek görüntü)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS

İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
Antalya'da şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi
Antalya'da şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Cemal Hünal Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi! (Ek görüntü) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 00:59:12. #1.14#

title