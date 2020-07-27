Beşiktaş Çarşı'da sandalyeler havada uçuştu
Beşiktaş Çarşı'da bir mekanda kavga çıktı.
27.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:11
Beşiktaş Çarşı'da bir mekanda kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay, Cumartesi akşamı Beşiktaş Çarşı'da yaşandı. Bir kafede oturan kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada sandalyeler havada uçuştu. Çevrede görevli polis ekipleri de olaya anında müdahale etti. Polisin güçlükle ayırdığı kavga, kameralara saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA