Beşiktaş canlı takip! Beşiktaş M. Başakşehir maçı kaç kaç? Beşiktaş maçı canlı izleme linki
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Beşiktaş canlı takip! Beşiktaş M. Başakşehir maçı kaç kaç? Beşiktaş maçı canlı izleme linki

16.03.2021 22:13 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:24
Beşiktaş canlı takip! Beşiktaş M. Başakşehir maçı kaç kaç? Beşiktaş maçı canlı izleme linki

Beşiktaş ile M. Başakşehir arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Maç hakkında detaylar merak edilirken Beşiktaş M. Başakşehir maçı kaç kaç, araştırıldı. Beşiktaş canlı takip!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş M. Başakşehir maçı heyecanı yaşanıyor. Peki, Beşiktaş M. Başakşehir maçı kaç kaç? Beşiktaş canlı takip! Beşiktaş maçı canlı izleme linki

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar

Başakşehir: Mert, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Berkay, Youssouf, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba

BEŞİKTAŞ M. BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş: 2

Başakşehir: 1

Maç devam ediyor.

BEŞİKTAŞ – BAŞAKŞEHİR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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