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Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Beşiktaş, Caner Erkin'siz çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

10.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:39
Beşiktaş, Caner Erkin'siz çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Soğuk algınlığı bulunan Caner Erkin idmanda yer almadı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sağanak yağış altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana soğuk algınlığı bulunan Caner Erkin katılmadı. Dorukhan Toköz, çalışmalarına sahada devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. İdman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisi hazırlıklarına yarın devam edecek.


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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