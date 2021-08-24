Beşiktaş, Can Bozdoğan'ı kiralıyor
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Beşiktaş, Can Bozdoğan'ı kiralıyor

Beşiktaş, Can Bozdoğan'ı kiralıyor
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha rotasyonunu genişletmek için Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı kiralıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha rotasyonunu genişletmek için Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı kiralıyor.

Köln altyapısında yetişerek 2 sezon önce Schalke'ye transfer olan Can Bozdoğan için kulübüyle anlaşmaya varan siyah beyazlılar, sağlık kontrolü ve resmi imza için futbolcuyu Türkiye'ye davet etti.20 yaşındaki orta saha oyuncusu satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş

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