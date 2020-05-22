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Beşiktaş çalışmalarına devam etti

Beşiktaş, hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş çalışmalarına devam etti
22.05.2020 22:59 | Son Güncelleme: 22.05.2020 23:02

Beşiktaş, hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.


Kaynak: DHA

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