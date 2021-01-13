Beşiktaş-Ç.Rizespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Ne zaman? Beşiktaş - Ç.Rizespor canlı izle!
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Beşiktaş-Ç.Rizespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Ne zaman? Beşiktaş - Ç.Rizespor canlı izle!

13.01.2021 09:36 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:39
Beşiktaş-Ç.Rizespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Ne zaman? Beşiktaş - Ç.Rizespor canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı Beşiktaş ve Ç.Rizespor maçı bu akşam oynanacaktır. Çaykur Rizespor Beşiktaş hangi kanalda, şifresiz mi? Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor Beşiktaş muhtemel 11'ler nelerdir? Beşiktaş - Ç.Rizespor canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı Beşiktaş ve Ç.Rizespor maçı bu akşam oynanacaktır. Çaykur Rizespor Beşiktaş hangi kanalda, şifresiz mi? Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor Beşiktaş muhtemel 11'ler nelerdir? Beşiktaş - Ç.Rizespor canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ-Ç.RİZESPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş-Ç.Rizespor maçı 13 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-Ç.RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Ç.Rizespor maçı 20.45'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-Ç.RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş-Ç.Rizespor maçı arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Maçı Vodafone Park, İstanbul'da oynanacak.

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