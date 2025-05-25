Beşiktaş Ç.Rizespor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Ç.Rizespor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Beşiktaş Ç.Rizespor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Ç.Rizespor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Ç.Rizespor maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Ç.Rizespor maçı yayın bilgisi haberimizde!

BEŞİKTAŞ Ç.RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Ç.Rizespor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Ç.Rizespor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Beşiktaş Ç.Rizespor maçını şifresiz izleyebilecekler.

BEŞİKTAŞ Ç.RİZESPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Ç.Rizespor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ Ç.RİZESPORİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş 11'i:



Ç.Rizespor 11'i:

Beşiktaş Ç.Rizespor MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eyüpspor ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.