Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

İdman, taktik programın ardından tam sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, akşam saatlerinde özel uçakla Erzurum'a giderek kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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