Beşiktaş büyük hayal kırıklığı yaşıyor

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Kötü oyun görülmedi, başka bahaneler arandı

Ligde şampiyon olan Sergen Yalçın, Avrupa'da galibiyet alamadı

Ali DANAŞ - -

İki hafta önce İstanbul'da 4-1 yenildiği Sporting CP takımına, bu kez deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne maçlar tamamlanmadan veda etti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Sergen Yalçın'ın planları yine tutmadı ve siyah beyazlılar Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, Sporting CP'ye de 4-1 ve 4-0'lık skorlarla yenildi.

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

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