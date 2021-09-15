Beşiktaş bu sezonki ilk golünü Devler Ligi'nde yedi

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund karşısında 20. dakikada 1-0 geriye düşen Beşiktaş, bu sezon resmi maçlarda ilk kez kalesinde gol gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 20. dakikasında 1-0 geriye düştü. Meunier'in sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Bellingham, Montero'dan sıyrılıp yaptığı vuruşta takımını öne geçiren isim olurken, bu gol aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon resmi maçlarda kalesinde gördüğü ilk gol oldu. Süper Lig'de geride kalan 4 maçta 10 puan toplayarak averajla zirveye oturan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez sarsarken, kalesinde hiç gol görmedi ve ligde gol yemeyen tek takım olarak dikkat çekti.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)