Beşiktaş bu sezon öne geçtiği bir maçta ilk kez kaybetti

9 haftalık seri sona erdi

Olgucan KALKAN/ - Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte öne geçtiği maçlarda ilk kez sahadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş bu sezon öne geçtiği karşılaşmalarda ilk kez sahadan puansız ayrıldı. Daha önce öne geçtiği karşılaşmalarda sahasında Antalyaspor ve deplasmanda Hatayspor ile berabere kalan siyah beyazlılar, bu sonuçla ilk kez mağlup oldu.

9 HAFTALIK SERİ SONA ERDİ

Öte yandan siyah beyazlılar, 9 hafta sonra sahadan mağlup ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor, mağlubiyetinin ardından BB Erzurumspor maçıyla galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, 9 haftada; 8 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Sadece Hatayspor maçında puan kaybı yaşayan siyah beyazlılar, Trabzonspor maçıyla birlikte 9 hafta sonra ilk kez puan alamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN