Beşiktaş: "Eğer niyetiniz halisane ise sezon sonuna kadar bütün maçlarımıza Halil Umut Meler'i atayınız"
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Beşiktaş: "Eğer niyetiniz halisane ise sezon sonuna kadar bütün maçlarımıza Halil Umut Meler'i atayınız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş: 'Eğer niyetiniz halisane ise sezon sonuna kadar bütün maçlarımıza Halil Umut Meler'i atayınız'

Beşiktaş, hakemlerin bir ceza unsuru olarak kullanıldığına ilk kez şahit olduklarını vurgulayarak, "Merkez Hakem Kurulu'na önerimiz şudur; eğer niyetiniz halisane ise sezon sonuna kadar bütün maçlarımıza Halil Umut Meler'i atayınız.

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Beşiktaş, hakemlerin bir ceza unsuru olarak kullanıldığına ilk kez şahit olduklarını vurgulayarak, "Merkez Hakem Kurulu'na önerimiz şudur; eğer niyetiniz halisane ise sezon sonuna kadar bütün maçlarımıza Halil Umut Meler'i atayınız. Biz Beşiktaş'ız! Şeref'imizle oynar, Hakkı'mızla kazanırız!" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizin istemediği hakemleri bu haftaki atamalara kadar görevlendirmeyerek, yıllar boyunca onların taleplerine uygun hareket eden Merkez Hakem Kurulu'nun, Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça, teamüllere aykırı bir şekilde geçtiğimiz hafta oynadığımız derbi maçımızı yöneten hakemi atarken; sözde eşitlikçi davranıyor gözükmek adına rakiplerimizin maçlarına da uzun süredir görevlendirmediği hakemleri atamış olması trajikomik bir olaydır. Hakemlerin bir ceza unsuru olarak kullanıldığına ilk kez şahit oluyoruz.

Konu Beşiktaş olunca takındığınız tavır sizi cesur yapmaz; neye hizmet ettiğinizi ortaya koyar. Hatırlatalım; hizmet etmeniz gereken yer Türk futboludur, sergilediğiniz tavrın Türk futboluna hizmet etmediği ise aşikardır. Camialarla inatlaşmanın, futbol ortamını germenin yönetmeye çalıştığınız ülke futboluna yarar sağlamayacağını hatırlatmak isteriz.

Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen camiamızın; 'önümüzü kesecekler' endişesini haklı çıkarırcasına yapılan bu uygulama, kişisel egoları tatmin etmekten öteye gitmeyeceği gibi maça atanan hakemi de günler öncesinden anormal bir baskı altına sokmuştur. Böyle bir atamanın sadece Beşiktaş'ı değil, her camiayı rahatsız edeceği açıktır. Bu bağlamda, taraflı tarafsız bütün futbolseverleri Kasımpaşa ile oynayacağımız maçı dikkatle takip etmeye davet ediyoruz. Bu atamayı neden yaptığınızın izah edilebilir bir tarafı olmadığı için açıklama yapamadığınızı biliyoruz. Merkez Hakem Kurulu'na önerimiz şudur; eğer niyetiniz halisane ise sezon sonuna kadar bütün maçlarımıza Halil Umut Meler'i atayınız. Biz Beşiktaş'ız! Şeref'imizle oynar, Hakkı'mızla kazanırız!" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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