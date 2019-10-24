Beşiktaş-Braga maçından notlar

24.10.2019 20:16

UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında Portekiz'in Braga takımını konuk eden Beşiktaş, bu karşılaşmaya Süper Lig'deki MKE Ankaragücü maçına göre 5 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, sakat oyuncuların çokluğunda Braga karşısında büyük değişime gitti.

MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen ama bu karşılaşmada sakatlıklar yaşayan Burak Yılmaz, Douglas ve Abdoulay Diaby, Braga maçında kadroda yer alamadı.

Avcı, son lig maçında ilk 11'de görevlendirdiği Atiba Hutchinson ile Jeremain Lens'i ise Braga mücadelesinde yedek soyundurdu.

Beşiktaş'ta bu oyuncuların yerine Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Enzo Roco, Tyler Boyd ile Pedro Rebocho ilk 11'de şans buldu.

Saha içinde de değişiklik yaşandı

Avcı, sakat oyuncuların çokluğunda saha içi dizilişinde de bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldı.

MKE Ankaragücü maçında savunmanın göbeğinde görev yapan Necip Uysal, Gökhan Gönül ve Douglas'ın yokluğunda sağ bekte görev aldı.

Siyah-beyazlı ekipte stoperde ise Domagoj Vida'nın yanında Enzo Roco oynadı.

Boyd orta sahanın sağında forma giyerken, orta sahanın solunda Caner Erkin ve arkasında da Rebocho takımına destek vermeye çalıştı.

Oğuzhan Özyakup sahada

Siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup, sakatlığının ardından formasına kavuştu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle MKE Ankaragücü maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan, hafta içindeki antrenmanlarda çalışarak hazır hale geldi.

Roco ilk kez

Beşiktaş'ın Şilili savunma oyuncusu Roco, bu sezon ilk kez forma şansı buldu.

Sakatlığı nedeniyle 4 resmi maçta kadroda yer alamayan Roco, diğer 6 karşılaşmada ise yedek olmasına rağmen süre alamamıştı.

Boyd 3 maç sonra ilk 11'de

Siyah-beyazlı takımın ABD'li oyuncusu Boyd ise 3 maç sonra ilk 11'de şans yakaladı.

Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Boyd, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton karşılaşmasının yanı sıra ligdeki Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü mücadelelerinde yedek soyundu.

Başkan Çebi yönetiminde ilk maç

Beşiktaş, hafta sonunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi yönetiminde ilk maçına çıktı.

Çebi, babası Yaşar Kaptan Çebi, eşi Berna Çebi ve kızlarıyla tribünde yer aldı.

Yedek kulübesinde genç oyuncular

Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle genç oyuncular da kadroda kendisine yer bulabildi.

Beşiktaş'ta 2001 doğumlu Erdoğan Kaya'nın yanı sıra 2000 doğumlu Kartal Yılmaz ile Erdem Seçgin de yedek soyundu.

Braga karşısında ayrıca Utku Yuvakuran ve Umut Nayir de yedekler arasında yer aldı.

Tribünler dolmadı

Bu sezon beklentileri karşılayamayan Beşiktaş'ın Braga ile oynadığı karşılaşmada tribünler dolmadı.

Vodafone Park'ın tribünlerinde boşluklar göze çarparken, karşılaşmayı yaklaşık 15 bin taraftar izledi.

Kaynak: AA