Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamladı.

06.11.2019 23:39 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:44
Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamladı.


Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


Beşiktaş, yarın TSİ 23.00'te Braga ile UEFA Avrupa Ligi maçı oynayacak. - PORTO

Kaynak: İHA
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