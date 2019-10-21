Beşiktaş-Braga maçı biletleri satışa çıktı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'inde perşembe günü sahasında oynayacağı Braga maçının biletleri satışa sunuldu.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'inde perşembe günü sahasında oynayacağı Braga maçının biletleri satışa sunuldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü Beşiktaş Park'ta Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak. Saat 19.55'te başlayacak olan bu zorlu müsabakanın biletleri de satışa sunuldu.
Mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori 265TL
2. Kategori 250TL
3. Kategori 225TL
4. Kategori 215TL
5. Kategori 180TL
6. Kategori 165TL
7. Kategori 110TL
8. Kategori 100TL
VIP: 750TL
1903 A-E: 750TL
1903 B-D: 825TL
1903 C: 875TL - İSTANBUL