Beşiktaş-Braga maçı biletleri satışa çıktı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'inde perşembe günü sahasında oynayacağı Braga maçının biletleri satışa sunuldu.

21.10.2019 11:46
Beşiktaş-Braga maçı biletleri satışa çıktı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'inde perşembe günü sahasında oynayacağı Braga maçının biletleri satışa sunuldu.


Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü Beşiktaş Park'ta Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak. Saat 19.55'te başlayacak olan bu zorlu müsabakanın biletleri de satışa sunuldu.


Mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde:


1. Kategori 265TL


2. Kategori 250TL


3. Kategori 225TL


4. Kategori 215TL


5. Kategori 180TL


6. Kategori 165TL


7. Kategori 110TL


8. Kategori 100TL


VIP: 750TL


1903 A-E: 750TL


1903 B-D: 825TL


1903 C: 875TL - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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