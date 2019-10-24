Beşiktaş-Braga
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Portekiz temsilcisi Braga ile yapacağı maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero (İspanya)Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan Özyakup,...
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Portekiz temsilcisi Braga ile yapacağı maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero (İspanya)
Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Ljajic, Caner Erkin, Güven Yalçın
Braga: Matheus, Esgaio, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Palhinha, Galeno