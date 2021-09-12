Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının biletleri satışa sunuldu

Beşiktaş'ın Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 15 Eylül Çarşamba günü sahasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'la yapacağı C Grubu ilk hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmanın biletleri, 2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarlar için "www.passo.com.tr" internet sitesinden satışa sunuldu.

Müsabakanın genel bilet satışı ise yarın başlayacak.

Bilet fiyatları 175 ile 1600 lira arasında değişiyor.