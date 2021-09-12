Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının biletleri satışa sunuldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının biletleri satışa sunuldu

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının biletleri satışa sunuldu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15 Eylül Çarşamba günü sahasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'la yapacağı C Grubu ilk hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Beşiktaş'ın Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 15 Eylül Çarşamba günü sahasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'la yapacağı C Grubu ilk hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmanın biletleri, 2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarlar için "www.passo.com.tr" internet sitesinden satışa sunuldu.

Müsabakanın genel bilet satışı ise yarın başlayacak.

Bilet fiyatları 175 ile 1600 lira arasında değişiyor.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
Sinan Engin, Dortmund'u hafife aldı: Bu Beşiktaş, onların içinden geçer

Sinan Engin, Dortmund'u hafife aldı: Bu Beşiktaş, onların içinden geçer

 2 gol 1 asist yapan Haaland'dan, Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı

2 gol 1 asist yapan Haaland'dan, Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı

 Haaland, Beşiktaş maçı öncesi şov yaptı! Borussia Dortmund 3 kez geriye düştüğü maçta Leverkusen'i 4-3 mağlup etti

Haaland, Beşiktaş maçı öncesi şov yaptı! Borussia Dortmund 3 kez geriye düştüğü maçta Leverkusen'i 4-3 mağlup etti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Yıldız Tilbe Ferhan Şensoy
Spor Marcao Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının biletleri satışa sunuldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 13:17:27. #1.12#