Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının biletleri 12 Eylül Pazar günü satışa çıkacak - Haberler Spor
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Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının biletleri 12 Eylül Pazar günü satışa çıkacak

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının biletleri 12 Eylül Pazar günü satışa çıkacak

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla yapacağı maçın biletleri 12 Eylül Pazar günü satışa sunulacak.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla yapacağı maçın biletleri 12 Eylül Pazar günü satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri öncelikli grup için 12 Eylül Pazar günü saat 11.00'de satışa çıkacak. 2019-2020 sezonu için kombine bileti olan Beşiktaşlı taraftarlar, biletleri almada öncelik tanınacak.

Biletlerin genel satışına 13 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'den itibaren başlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu kararı gereğince deplasman takımı taraftarlarına bilet satışı yapılmayacak. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında bilet satışıyla ilgili bazı kurallar uygulanacak.

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 490 lira

2. kategori: 450 lira

3. kategori: 390 lira

4. kategori: 375 lira

5. kategori: 325 lira

6. kategori: 295 lira

7. kategori: 200 lira

8. kategori: 175 lira

VIP 100: 1.250 lira

VIP 101-126: 1.100 lira

1903 A-E: 1.400 lira

1903 B-D: 1.500 lira

1903 C: 1.600 lira

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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Haber: Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının biletleri 12 Eylül Pazar günü satışa çıkacak - Haberler Spor
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