Marco Rose: Beşiktaş çok güçlü bir takım

Beşiktaş'ı Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında deplasmanda 2-1 mağlup eden Almanya ekibi Borussia Dortmund'un teknik direktörü Marco Rose, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında skoru değerlendirdi.

Marco Rose, Stefan Kuntz için ise, "Kendisini ispat etmiş bir hoca. Birçok kez şampiyonluk elde etti. Genç oyuncularla iyi iletişim sağlıyor" diye konuştu.