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Marco Rose: Beşiktaş çok güçlü bir takım

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor
Marco Rose: Beşiktaş çok güçlü bir takım

Beşiktaş'ı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında deplasmanda 2-1 mağlup eden Almanya ekibi Borussia Dortmund'un teknik direktörü Marco Rose, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında skoru değerlendirdi.

BeşiktaşUefa Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında deplasmanda 2-1 mağlup eden Almanya ekibi Borussia Dortmund'un teknik direktörü Marco Rose, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında skoru değerlendirdi.

Rose, maçın başlarında zorlandıklarını söylerken,  "İlk 20 dakika Beşiktaş çok baskın oynadı. Bize ciddi zorluk yarattı. Golden sonra ilk yarı oyunu biz kontrol ettik. Daha sonra ikinci golü de bulduk. Beşiktaş çok güçlü bir takım. Güzel bir maçtı. Jude Bellingham'ın çok iyi bir takım oyuncusu. Çok değerli, azimli ve hırslı biri. İlk golü attı, ikinci golü attırdı. Süper bir oyuncu" dedi.

"KUNTZ KENDİSİNİ İSPAT ETMİŞ BİR HOCA"

Marco Rose, Stefan Kuntz için ise, "Kendisini ispat etmiş bir hoca. Birçok kez şampiyonluk elde etti. Genç oyuncularla iyi iletişim sağlıyor" diye konuştu.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri
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