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Borussia Dortmund maçını İspanyol hakem Lahoz yönetecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Borussia Dortmund maçını İspanyol hakem Lahoz yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla oynayacağı mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla oynayacağı mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Vodafone Park'ta çarşamba günü 19.45'te başlayacak karşılaşmada Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Javier Alberola Rojas olacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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