Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı kaçta?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mücadelesini Borussia Dortmund'a karşı verecek. Peki, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı kaçta? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş maçı ne zaman?

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, bu kupadaki ilk mücadelesini Almanya'nın güçlü ekibi Borussia Dortmund'a karşı verecek. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax, Borussia Dortmund, Sporting Lizbon ile birlikte yer alan Kartal'ın mücadelesi Dortmund maçıyla başlayacak. Bu zorlu mücadele öncesinde maç ile ilgili detaylar araştırılmakta. Vatandaşlar Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçları ile alakalı "Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı kaçta? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş maçı ne zaman?" gibi soruları araştırmakta. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile Borussia Dortmund'un karşı karşıya geleceği maç 15 Eylül 2021 Çarşamba saat 21.45'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Vodafon Park'ta Beşiktaş ile Borussia Dortmund'un 15 Eylül 2021 Çarşamba saat 21.45'de oynayacağı maç Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER!

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Witsel, Akanji, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Reyna, Reus, Malen, Haaland

Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Vida, Wellington, Rosier, Josef, Alex, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Beşiktaş'ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü

15 Eylül: Beşiktaş-Dortmund

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş