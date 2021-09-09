Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı kaçta?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı kaçta?

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı kaçta?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mücadelesini Borussia Dortmund'a karşı verecek. Peki, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı kaçta? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş maçı ne zaman?

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, bu kupadaki ilk mücadelesini Almanya'nın güçlü ekibi Borussia Dortmund'a karşı verecek. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax, Borussia Dortmund, Sporting Lizbon ile birlikte yer alan Kartal'ın mücadelesi Dortmund maçıyla başlayacak. Bu zorlu mücadele öncesinde maç ile ilgili detaylar araştırılmakta. Vatandaşlar Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçları ile alakalı "Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı kaçta? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş maçı ne zaman?" gibi soruları araştırmakta. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile Borussia Dortmund'un karşı karşıya geleceği maç 15 Eylül 2021 Çarşamba saat 21.45'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Vodafon Park'ta Beşiktaş ile Borussia Dortmund'un 15 Eylül 2021 Çarşamba saat 21.45'de oynayacağı maç Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER!

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Witsel, Akanji, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Reyna, Reus, Malen, Haaland

Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Vida, Wellington, Rosier, Josef, Alex, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Beşiktaş'ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü

15 Eylül: Beşiktaş-Dortmund

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Faik Öztrak Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Serdar Ortaç Defne Samyeli
Spor Cristiano Çağdaş Atan Mert Müldür Şenol Güneş Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı kaçta? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 17:17:06. #1.14#

title