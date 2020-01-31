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Beşiktaş, Boateng'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Fiorentina'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'in son anda evraklarının yetişmesiyle yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.

31.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:39
Beşiktaş, Boateng'i kadrosuna kattı

, 'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'in son anda evraklarının yetişmesiyle yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Takımın başına teknik direktör Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta transferi yaşandı. Siyah-beyazlılar, Fiorentina'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'i 1.5 yıllık kiraladı. Bu gece İstanbul'a gelecek olan Ganalı oyuncu, yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek. Ayrıca transfer sonrası yabancı sayısını geçen siyah-beyazlılarda, 1 yabancı futbolcunun da sözleşmesinin dondurulması bekleniyor.


Kaynak: DHA
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