Beşiktaş Bırakmam Seni kampanyası nedir? Bırakmam Seni kampanyasından ne kadar toplandı?
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Beşiktaş Bırakmam Seni kampanyası nedir? Bırakmam Seni kampanyasından ne kadar toplandı?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin başlattığı ''Bırakmam Seni'' kampanyası, siyah beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü. Ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan takım için Bırakmam Seni kampanyası 16 Haziran'da start vermişti. Beşiktaş, Bırakmam Seni kampanyasından ne kadar topladı?

Beşiktaş Bırakmam Seni kampanyası nedir? Bırakmam Seni kampanyasından ne kadar toplandı?
27.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:30

Ahmet Nur Çebi'nin ekonomik olduğu kadar manevi desteğe de değinerek Bırakmam Seni kampanyasını başlatmıştı. 27 Haziran itibariyle kampanyaya katılan sayısının 280 bine geldiğini Beşiktaşlı yetkililer duyurdu. Peki, Bırakmam Seni kampanyası nedir?

BIRAKMAM SENİ KAMPANYASINDAN NE KADAR TOPLANDI?

Kampanyaya destek verenlerin sayısının 280 bine kadar gelerek beklenenden daha iyi bir noktaya ulaştıklarını bildiren Beşiktaşlı yetkililer, kampanya sürecinde pazarlama faaliyetlerinin ardından kulübün kasasına 10 milyon TL'ye yakın bir miktarın girdiğini belirttiler.

Diğer yandan siyah-beyazlılar, 26 Haziran 19.00 ila 23.00 saatleri arasında en fazla destekte bulunan ilk 11 taraftara, takımın Konyaspor maçında giydiği formaları hediye edeceğini açıkladı.

BIRAKMAM SENİ KAMPANYASI NEDİR?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi tarafından başlatılan ve kulübün ekonomik bağımsızlığını kazanmasını amaçlayan bağış kampanyasıdır. Çebi kmpanyanın ayrıntılarını şu şekilde açıklıyor:

"Ekonomik anlamda bilindiği üzere bağış kampanyası ertelendi. Beşiktaş'ın zor durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Taraftarımızın, camiamızın ısrarla 'Sayın Başkan bağış kampanyası istiyoruz, Beşiktaş'a destek vermek istiyoruz' söylemiyle oluşmuş bir bağış kampanyasıdır. Bu kampanyanın Beşiktaş'a büyük desteği olacağına inanıyorum. Bu destekle zor zamanı aşacağımızı... Beşiktaş'ımızın geleceğini tesis ederken, şeffaf olmaya dayalı bir sistem kurarken bu bağış kampanyasından gelecek gelirler vizyonumuza, ideallerimize destek olacaktır."

Siyah-beyazlı taraftarların manevi desteğine de ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Çebi, "Her bir kuruşun yerinde harcanacağına kendim ve yönetim kurulu adına söz veriyorum.''

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